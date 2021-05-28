Украинский политик Евгений Мураев считает неслучайным отказ ряда стран принять борт с Протасевичем

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28 мая 2021, 17:56 Источник: Свободная пресса

флаги Украины и Белоруссии

Лидер украинской политсилы «Наши» Евгений Мураев убежден, что белорусский президент Александр Лукашенко загнан в ловушку. А главред Telegram-канал Nexta Роман Протасевич был использован как «подсадная утка».

Как указал политик, пилоты самолета Ryanair запрашивали посадку всех сопредельных с Белоруссией государств. Но им было отказано.

«Лукашенко стал жертвой еще одной провокации западных спецслужб. Последние получили все возможные козыри и теперь будут методично дестабилизировать ситуацию в Белоруссии», — отметил Мураев.

При этом оппозиционер считает, что это была генеральная репетиция «по тотальной дестабилизации ситуации не только на территории Белоруссии, но и Украины, итогом чего должно стать расчленение их территорий».

Ранее стало известно, что Украина может официально признать Лукашенко угрозой международной безопасности.

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