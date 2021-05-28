Украина может официально признать Лукашенко угрозой международной безопасности

Аргументы Недели → Армия 13+

28 мая 2021, 12:41

Фото: соцсети

Соответствующий законопроект уже появился в Верховной Раде, его инициировали депутаты от «Голоса», «ЕС», «Слуги народа» и «За майбутнє». Главная цель законопроекта – призвать международные организации (ООН, Еврокомиссию, Европарламент, ОБСЕ, НАТО и Парламентские ассамблеи Совета Европы) вместе с Украиной признать режим Лукашенко угрозой безопасности для всего мира, и принять соответствующие меры. Об этом сообщает портал «Мировые конфликты».

Так же, Украина собирается вновь требовать экстрадиции экс-президента страны Виктора Януковича из России, несмотря на то, что ранее на это уже был получен отказ. Об этом заявила генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова.

«Мы подавали на экстрадицию Януковича, Российская Федерация нам отказала. Мы еще будем подавать на экстрадицию», - подчеркнула она.

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