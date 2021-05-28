Вооруженный мужчина напал на школьников в подземном переходе в Китае

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28 мая 2021, 14:02 Источник: Дунфан цзиньбао

фотобанк АН

Днем в пятницу, 28 мая, вооруженный ножом мужчина совершил нападение на школьников в подземном переходе в городе Чэньчжоу, который расположен в провинции Хунань в центральной части Китая.

Нападение было совершено сегодня после полудня в подземном переходе недалеко от крупного местного рынка.

Пострадавшие дети были госпитализированы, есть информация о том, что травмы ребят являются достаточно серьезными. Информации о жертвах не поступало.

Злоумышленника к настоящему моменту задержали полицейские. Не исключено, что мужчина имеет проблемы с психикой. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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