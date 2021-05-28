ФБР приступило к расследованию инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске

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28 мая 2021, 11:15 Источник: РИА "Новости"

флаг США, pixabay.com

ФБР приступило к собственному расследованию инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Соответствующую информацию предоставили в пятницу журналисты со ссылкой на главу криминальной полиции Литвы.

Ранее генеральный прокурор, министр юстиции Польши Збигнев Зебро сообщил, что страна ведет следствие по инциденту с самолетом в Минске.

Сегодня глава криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис заявил, что властям страны поступила подтвержденная информация от американских коллег о том, что собственное расследования происшествия с участием воздушного судна компании Ryanair в Белоруссии к настоящему моменту начало ФБР.

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