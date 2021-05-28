Сенатор Косачев оценил результаты президентских выборов в Сирии

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что победа Башара Асада на президентских выборах в Сирии говорит о том, что народ поддерживает продолжение политического процесса в стране.
По словам сенатора, результаты выборов в Сирии могут не устраивать кого-то, прежде всего, вне страны, однако для сирийцев они являются олицетворением перемен к лучшему, прекращения боевых действий на большей части территории САР, а также восстановления государственности.
Константин Косачев заметил, что по итогам выборов мандат избирателей был дан на продолжение политического процесса. Россия в свою очередь готова поддерживать сирийцев.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.