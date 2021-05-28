Сенатор Косачев оценил результаты президентских выборов в Сирии

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28 мая 2021, 10:24 Источник: РИА "Новости"

президент Сирии Башар Асад, Sana/ZUMAPRESS.com

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что победа Башара Асада на президентских выборах в Сирии говорит о том, что народ поддерживает продолжение политического процесса в стране.

По словам сенатора, результаты выборов в Сирии могут не устраивать кого-то, прежде всего, вне страны, однако для сирийцев они являются олицетворением перемен к лучшему, прекращения боевых действий на большей части территории САР, а также восстановления государственности.

Константин Косачев заметил, что по итогам выборов мандат избирателей был дан на продолжение политического процесса. Россия в свою очередь готова поддерживать сирийцев.

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