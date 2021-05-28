Башар Асад победил на выборах в Сирии и будет президентом ещё семь лет
28 мая 2021, 07:07Источник:
РИА Новости
Башар Асад одержал победу на выборах президента Сирии. Председатель Народного Совета (парламента) Сирийской Арабской Республики Хаммуд Сабаг заявил на пресс-конференции, что за действующего президента проголосовали абсолютное большинство избирателей - 13 миллионов 540 тысяч 860 человек.
Башар Асад получил 95,1% голосов. Глава государства, который занимает пост президента с 2000 года, теперь будет президентом Сирии еще семь лет.
В выборах участвовали более 18 миллионов избирателей, явка составила 78%. Другие кандидаты — экс-министр по делам Народного совета, член Партии социалистов-юнионистов Абдалла Саллюм Абдалла и представитель внутренней оппозиции Махмуд Ахмад Мараи — получили по 1,5% и 3,3% голосов.
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