Макрон допустил введение обязательной вакцинации для части населения

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28 мая 2021, 09:04 Источник: BFMTV

шприц, pixabay.com

Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках разговора с представителями средств массовой информации допустил введение обязательной вакцинации против коронавируса нового типа для некоторых групп граждан.

"Все двери открыты", - подчеркнул Эммануэль Макрон, отвечая на вопрос о том, каково его отношение к идее обязательной вакцинации во Франции для представителей определенных профессий.

Отметим, что, согласно последним данным Министерства здравоохранения Франции, первую дозу вакцины от коронавируса нового типа получили 23,7 млн французов. Обе дозы к настоящему моменту получили 10,8 млн граждан.

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