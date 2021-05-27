Голикова: вопрос о вакцинации мигрантов будет решаться в ближайшее время

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27 мая 2021, 19:00 Источник: Sputnik

вакцинация, фото: pixabay.com

Вопрос о вакцинации от COVID-19 мигрантов и иностранных студентов правительство Российской Федерации будет решать в ближайшее время. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Данный вопрос перед российским правительством поставил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин во время селекторного совещания, которое было посвящено вопросам вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Как отметил Бабушкин, вакцинация от коронавируса в его регионе проходит по дорожной карте, утвержденной в марте этого года. Он выразил обеспокоенность, что с ростом в области числа трудовых мигрантов риск распространения коронавирусной инфекции возрастет.

Ранее Владимир Путин на встрече с Эмомали Рахмоном заявил, что РФ делает все, чтобы мигрантам было комфортно.

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