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Создатель Telegram-канала NEXTA Путило попросил о защите

, 17:47 Источник: ТАСС

Создатель Telegram-канала NEXTA Путило попросил о защите
Степан Путило, фото: © instagram.com/nexta_tv

Автор и создатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Степан Путило обратился к международному сообществу. Он попросил обеспечить дополнительную охрану себе и другим сотрудникам канала.

Как сообщил Путило на пресс-конференции в Варшаве, им угрожают, хотя они и находятся за рубежом, поэтому он обращается с просьбой к Польше и другим странам оказать помощь, обеспечить охрану.

Степан также призвал Европейский союз усилить давление на белорусского президента Александра Лукашенко, чтобы добиться освобождения бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича. Способами давления, по его мнению, являются "экономическая, политическая и транспортная блокировка" Белоруссии.

В ЛНР заведено дело против Романа Протасевича .

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