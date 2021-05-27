Создатель Telegram-канала NEXTA Путило попросил о защите

Автор и создатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Степан Путило обратился к международному сообществу. Он попросил обеспечить дополнительную охрану себе и другим сотрудникам канала.
Как сообщил Путило на пресс-конференции в Варшаве, им угрожают, хотя они и находятся за рубежом, поэтому он обращается с просьбой к Польше и другим странам оказать помощь, обеспечить охрану.
Степан также призвал Европейский союз усилить давление на белорусского президента Александра Лукашенко, чтобы добиться освобождения бывшего главного редактора NEXTA Романа Протасевича. Способами давления, по его мнению, являются "экономическая, политическая и транспортная блокировка" Белоруссии.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.