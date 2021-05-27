В ЛНР заведено дело против Романа Протасевича

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27 мая 2021, 16:29

Роман Протасевич, фото: пресс-служба генпрокуратуры ЛНР

В самопровозглашенной Луганской народной республике завели уголовное дело в отношении арестованного в Белоруссии бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Вчера глава Комитета государственной безопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель заявил, что Протасевич принимал участие в боевых действиях на востоке Украины в составе полка "Азов" (признан в России, а также в ЛНР террористической организацией).

Как утверждается на сайте ГП ЛНР, в период с лета 2014 года по зиму 2015-го он являлся активным участником батальона и находился в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты и участвовал в боевых действиях.

Протасевич совершил ряд особо тяжких преступлений, "применяя тяжелое вооружение", в том числе пушки, минометы, зенитные установки.

Лукашенко назвал задержанного основателя Telegram-канала Nexta Протасевича "убийцей людей в братской Украине".

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