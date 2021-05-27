Американский крёстный отец экономического китайского чуда

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27 мая 2021, 14:06

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Об этом стараются не вспоминать. Говорить об этом в приличном обществе моветон. Учебники истории обходят эту тему стороной. О какой же тайне мы говорим? Помните слова всех последних президентов США: «Китай – враг номер один!». Они забывают добавить, что создали этого врага своими руками…

После советско-китайского вооружённого конфликта на полуострове Даманский (по-китайски Чжэньбаодао) в марте 1969 года в Вашингтоне радостно потёрли руки. У них появился новый союзник в борьбе с «Советами». К 1970–71 году уже была готова многомиллиардная концепция «открытия» Китая, разработанная «заклятым другом» советского народа советником президента США по вопросам национальной безопасности Генри Киссинджером.

В Китае проводником привлечения прямых иностранных инвестиций был сам Дэн Сяопин, благословивший финансовый поток знаменитой фразой: «Не важно, какого цвета кот – чёрный он или белый. Хороший кот тот, который ловит мышей».Хороший американский (и не только!) кот потащил Китаю хороших мышей: деньги и технологии. Был объявлен новый внешнеполитический курс «внешней открытости», целью которого стало привлечение прямых иностранных инвестиций. Причём это означало не как у нас тогда «дайте баксы и идите отсель», а создание с нуля высокотехнологичных совместных предприятий с участием китайского и иностранного капитала.

С 80-ых годов прошлого века, то есть с начала «ловли мышей американским котом», в Китае было построено с нуля почти 400 тысяч новых предприятий. Если в текущих ценах промышленность выпускала продукции в том же 80-ом на 134,5 млрд. долларов, то в 2019 – на 4 трлн. 590 миллиардов тех же долларов. В мире доля китайской промышленности выросла с 3% до 25%.

В России с 1990 по 2017, по подсчетам ныне покойного доктора экономических наук Василия Семчиры, было уничтожено 78 тысяч промышленных предприятий. В том числе, 35 тысяч средних и крупных с 2005 по 2015 год.

О других отличиях российско-китайского суверенного пути читайте в свежем номере «АН»

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