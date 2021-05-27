Версия Avia.pro: российские Су-35 могли распугать истребители НАТО, собравшиеся перехватить Ту-22М3 над Средиземным морем

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27 мая 2021, 07:49 Источник: Аvia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские Су-35 могли распугать истребители Североатлантического альянса, собравшиеся перехватить бомбардировщики Ту-22М3 над Средиземным морем. Такая версия содержится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Согласно сведениям, приведенным порталом Avia.pro, во время состоявшегося некоторое время назад полета Ту-22М3 над Средиземноморьем в небо были подняты истребители НАТО, которые намеревались перехватить бомбардировщики. В процитированной публикации высказано предположение, по которому перехват не состоялся, так как боевые машины западного военного блока могли распугать российские Су-35, сопровождавшие Ту-22М3.

Ранее в четверг тот же самый сайт написал, что под условный удар Ту-22М3 попали три американских корабля с морпехами.

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