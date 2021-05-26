Мэрилин Мэнсон объявлен в розыск в США

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26 мая 2021, 15:18

Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Эпатажный американский рокер Мэрилин Мэнсон объявлен в розыск. СМИ сообщают, что полиция штата Нью-Гэмпшир получила ордер на его арест по обвинению в нападении на видеооператора во время концерта в 2019 году. Свидетельством правонарушения считается ролик, на котором Мэнсон плюнул прямо в объектив его камеры.



Рок-музыкант широко известен тем, что регулярно оказывается в эпицентре скандальных историй. Не секрет, что на шокирующих обстоятельствах построен и его имидж.



В последнее время в адрес Мэнсона прозвучали серьезные обвинения от нескольких женщин, у которых были отношения с ним или которые работали на него ранее.



«Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно издевался надо мной в течение многих лет», - сообщила одна из фигуранток событий, актриса Эван Рэйчел Вуд.



Первой из женщин, подавших иск против Мэнсона, обвинив его в сексуальном, психическом и физическом насилии, оказалась некая Бьянко. Она подробно описала, как Мэнсон «шлепал, кусал, резал и хлестал» ее «ягодицы, грудь и гениталии», и все это без ее согласия. В иске утверждается, что он использовал «наркотики, силу и угрозы силой», чтобы заставить ее заняться с ним сексом, и что в мае 2011 года Мэнсон изнасиловал ее.



Всего несколько дней назад, стало известно, что бывшая помощница Мэрилина Мэнсона, Эшли Уолтерс, подала в суд на певца, обвинив его в сексуальном насилии, избиении и домогательствах.



Подробнее об историях обвинений в адрес известного музыканта читайте на нашем сайте в материале «Мэрилин Мэнсон: правда и ложь о рок-звезде»





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