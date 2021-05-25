Мэрилин Мэнсон: правда и ложь о рок-звезде​

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

25 мая 2021, 09:47 Антон Дубровский, Журналист

Фото: cоцсети

Не успели утихнуть страсти вокруг дела актера Джонни Деппа и его бывшей жены Эмбер Херд, как на его друга, шок-рок-звезду Мэрилина Мэнсона посыпались очень серьезные обвинения от нескольких женщин, у которых были отношения с ним или которые работали на него раньше. Помимо официальных заявлений предполагаемых жертв Брайана Хью Уорнера (настоящее имя Мэрилина Мэнсона), ситуации придали огласку и труды трех смелых молодых блогерш. Потребовались годы, чтобы основные средства массовой информации ухватились за историю Мэнсона. Но три молодые женщины не отпустили бы эту ситуацию, даже если бы им пришлось и дальше терпеть угрозы и насмешки от фанатов и окружения Мэнсона, потому что они хотят дойти до истины в этом непростом деле.

«Моего обидчика зовут Брайан Уорнер. Он также известен миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была подростком, и ужасно издевался надо мной в течение многих лет. Мне промыли мозги и заставили подчиниться. Мне надоело жить в страхе возмездия, клеветы или шантажа» (Эван Рэйчел Вуд в Instagram).

Когда в феврале актриса Эван Рэйчел Вуд назвала Мэрилина Мэнсона своим обидчиком, казалось, что внушительная часть СМИ не готова к этой информации. Бывшие друзья и коллеги поспешили дистанцироваться от него, а те, кто ожидал своей очереди, чтобы поработать с артистом, разбежались. Мэнсон должен был сниматься в сериалах «Калейдоскоп Ужасов» и «Американские Боги», но, когда появились эти обвинения, его появление в них было быстро отменено. Его менеджер отказался от работы с артистом, и его лейбл звукозаписи Loma Vista поступил аналогично. Снаружи ситуации царил хаос.

Тем временем, за разворачивающейся картиной наблюдало сообщество женщин, для которых происходящее не стало неожиданностью. Они пытались рассказать людям об этом в течение многих лет.

Одна из них, Алекс, родилась в Белфасте в начале 90-х годов. Так называемый «ребенок перемирия», она выросла в то время, когда ситуация в Ирландии стала меняться. Непрекращающаяся война пришла к робкому миру. К тому времени, как Алекс стала подростком, чувство разделения в стране стало исчезать. Альтернативная сцена Белфаста процветала, поддерживаемая вновь обретенным чувством свободы и скептицизмом по отношению к истеблишменту – особенно организованной религии и ущербу, который, по некоторому мнению, она может нанести. Что же касается икон контркультуры, то для этих детей Мэрилин Мэнсон был всем.

Алекс ценила Мэнсона больше за то, что он собой представлял, чем за его музыку. Её привлекал его идеал, выражавшийся в том, что «аутсайдеры — это понимающие люди, а все остальные – враги». Также она была поклонницей и актрисы Эван Рэйчел Вуд. Она знала, что в то время эта пара встречалась и могла узнать Вуд в музыкальных клипах Мэнсона. Поэтому, когда много лет спустя, Вуд начала делиться подробностями деструктивных отношений с Мэрилином, Алекс прислушалась к этому.

В 2016 году Вуд дала интервью журналу Rolling Stone, в котором рассказала о своем опыте домашнего насилия. В 2018 году она дала показания перед Сенатом штата Калифорния с точки зрения Закона Феникса – законопроекта, разработанного Вуд, который призван продлить срок давности по преступлениям, связанным с насилием в семье, с трех до пяти лет. В 2019 году она запустила хэштег #IAmNotOk, разместив свои фотографии с фотосессии для журнала Elle 2010 года с подписью: «В день этой фотосессии я была очень слаба по причине абьюзивных отношений. Я была истощена, сильно подавлена и едва могла стоять. Я пролила море слез, и меня отправили домой на целый день. #IAmNotOk».

Вуд не стала называть имени Мэнсона в этих постах, но, уже знакомая с хронологией их отношений, Алекс поняла, что есть только один человек, о котором она может говорить.

Алекс была не одна. Ютубер Элли Джейден, волей случая, стала поклонницей Мэнсона в детстве и, как и Алекс, была вдохновлена свободой самовыражения, которую он представлял. Она также стала поклонницей Вуд, вникнув в такие фильмы, как "Тринадцать" и культовые телешоу, такие как "Настоящая Кровь". Хотя она знала о том, что пара встречалась, именно алгоритм YouTube в итоге собрал для нее все кусочки картины вместе. Запись показаний Эван в рамках Закона Феникса была предложена Элли в качестве рекомендуемого видео вскоре после того, как эта запись была опубликована в 2018 году. Оттуда же шла ссылка на другое видео с участием актрисы «Игры Престолов» Эсме Бьянко, которая совместно с Вуд участвовала в создании Закона Феникса. Она давала показания на том же слушании.

После того, как Вуд опубликовала свое заявление в феврале этого года, несколько женщин (по крайней мере, 11 по последним официальным подсчетам) присоединились к ней и также назвали Мэнсона своим обидчиком. Одной из них была Бьянко. Ранее в этом месяце Бьянко стала первой из женщин, подавших иск против Мэнсона, обвинив его в сексуальном, психическом и физическом насилии. Она подробно описала, как Мэнсон “шлепал, кусал, резал и хлестал” ее “ягодицы, грудь и гениталии”, и все это без ее согласия. В иске утверждается, что он использовал “наркотики, силу и угрозы силой”, чтобы заставить ее заняться с ним сексом, и что в мае 2011 года Мэнсон изнасиловал ее. В иске также подробно описывается психологическое насилие в форме лишения сна и лишения пищи, «чтобы ослабить ее физически и умственно и уменьшить ее способность отказать ему». В заявлении по поводу иска Бьянко сказала: «Слишком долго моего обидчик оказывался безнаказанным, ему помогали деньги, слава и индустрия, которая закрывала на это глаза. Несмотря на множество храбрых женщин, которые высказались против Мэрилина Мэнсона, многие выжившие по-прежнему молчат, и некоторые из их голосов никогда не будут услышаны. Я надеюсь, что, подняв свою историю, я помогу остановить Брайана Уорнера и разрушение еще каких-либо жизней и предоставлю другим жертвам возможность найти свой собственный способ восстановить справедливость». Адвокат Мэнсона назвал эти утверждения «доказуемо ложными». Ранее Мэнсон отрицал все выдвинутые против него претензии.

«Я помню, как подумала: «Подожди-ка, разве Бьянко тоже встречалась с Мэрилином Мэнсоном? Это довольно странно», - говорит Элли. С того момента Элли полностью погрузилась в эту историю и не оглядывалась назад. «Это похоже на культурное слепое пятно» - говорит она. «Но, когда ты всё осознаешь, ты не можешь не видеть того, что видишь и слышишь».

Чем больше она узнавала о ситуации, тем больше убеждалась, что к Мэнсону есть вопросы, на которые нужно ответить. «Я наткнулась на интервью Мэнсона для журнала SPIN в 2009 году, и это действительно обеспокоило меня, потому что там были не слухи, а его собственные слова», - говорит она. «Меня это очень сильно расстроило. Он говорил о своем разрыве с Эван Рейчел Вуд и рассказывал, как он наносил себе порезы каждый раз, когда она не отвечала на его телефонные звонки, а это было 158 раз. Это серьезно встревожило меня и заставило задуматься, почему в то время на это не обратили серьезное внимание СМИ и это не стала большой историей? Как такое можно было проигнорировать?»

Таким образом, Элли начала работу над серией видеороликов об отношениях Мэнсона и Вуд, которые, как она надеялась, побудят людей изучить их немного ближе. Ее первая работа называлась «Токсичные Отношения Эван Рэйчел Вуд и Мэрилина Мэнсона». «Я просто чувствовала себя обязанной что-то сказать на эту тему, потому что чувствовала, что эти женщины в своих показаниях говорили вещи, которые были последовательными и совпадали так, как будто они отражали друг друга, и это стало иметь для меня большой смысл. Мне было жаль их, потому что я могла точно сказать, что они так боялись что-либо сказать, что говорили все, не называя имени Мэнсона. Они делали все возможное, чтобы рассказать об этом людям. Я опубликовала видео на всеобщее обозрение и просто стала ждать». Элли считает себя «маленьким человеком» и большинство ее публикаций имеют несколько тысяч просмотров, поэтому ее ожидания от видео о Мэнсоне и Эван Рэйчел Вуд были скромными. Тем не менее, показания Вуд были только что обнародованы, поэтому интерес к материалам на эту тему усиливался. Видео набрало более 100 000 просмотров.

Впрочем, люди начали собирать части этой картины вместе задолго до того, как показания Вуд были обнародованы. Наша третья героиня, Лора, выросла в тихой деревне в Германии, где альтернативная культура едва ли была в фокусе её взгляда, пока она не обнаружила Мэрилина Мэнсона. Посвящение ему в книге Мелиссы Марр «Чернильный Обмен» вызвало у нее желание услышать, как он поет, и вскоре она стала преданной поклонницей. Для Лоры сетевой алгоритм также стал причиной отказа оставаться фэном Мэрилина Мэнсона. Однажды вечером в 2015 году, просматривая Instagram, она наткнулась на пост, посвященный Мэнсону. Это само по себе не было необычным; как фанатка, погруженная в его мир, она часто находила посты о нем. Но этот выделялся среди других. Это был пост об отношениях с его девушкой того периода, а ныне его женой, Линдсей Усич Уорнер.

«Сообщение было о том, что Усич завершила свои отношения с Мэнсоном», - говорит Лора. Она оставила комментарий к этому посту и вскоре завязала дружбу с его автором. «После того, как я оставила комментарий, Сара*, девушка, управляющая аккаунтом, написала мне и спросила, знаю ли я что-нибудь об их отношениях. Это был день, когда мы впервые встретились, и, если бы я не встретила ее, я бы не сделала того, что делаю сегодня. Она уже занималась исследованиями и публикациями о Мэнсоне, и она действительно хорошо разбиралась в по-настоящему личных вещах, связываясь с его бывшими и помощниками. Я была в некотором роде очарована этим. Я действительно не знала, насколько это серьезно, но решила помочь ей».

Поначалу внимание пары было сосредоточено не на Мэнсоне. «Сара была убеждена, что тогда главной проблемой была Линдсей», - говорит Лора. «Мэнсон действительно очень хорошо умеет выглядеть жертвой». Пара изначально приступила к работе над «разоблачением» Усич как сумасшедшей, которая претендует на Мэнсона как на свою собственность. Если это выглядит как типичное поведение девочек-подростков, то только потому, что так оно и было: Саре и Лоре в то время было 13 и 17 лет соответственно, и, как признается Лора, «они были слишком молоды, чтобы понять, что сам Мэнсон на самом деле и был проблемой». Но им не потребовалось много времени, чтобы понять, что они ошиблись. В 2016 году Лора прочитала интервью Вуд для Rolling Stone, и ее взгляд на Мэнсона начал меняться. В 2017 году, когда вокалистка группы Jack Off Jill Джессика Аддамс поделилась заявлением о предполагаемом сексуальном насилии со стороны басиста Мэрилина Мэнсона Твигги Рамиреза, все это стало еще одним тревожным звоночком. Лора начала копать еще глубже в прошлом Мэнсона, разбираться в его отношениях и его достаточно подозрительном поведении, и была встревожена тем, что она обнаружила.

Именно в этот момент Лора и создала учетную запись Mansonisabusive (Мэнсон Абьюзер) в Instagram для того, чтобы собрать в одном месте и иметь возможность поделиться информацией, которую они с Сарой нашли в Интернете. А потом, в один прекрасный день, Сара исчезла. Это случилось потому, что лагерь Мэнсона стал угрожать ей серьезными судебными исками. В ужасе она отказалась от проекта. «Она была так напугана, что оставила меня наедине со всей этой информацией», - говорит Лора. «Было так много тревожных знаков. Я наблюдала с самого начала этого процесса такую закономерность. Многие истории повторяются из-за безнаказанности. Я думаю, что именно это мне показалось интересным поначалу. Вот почему я собирала все эти сведения».

С уходом Сары Лоре пришлось продолжить работу в одиночку. «Как бывший поклонник Мэнсона, я просто подумала, что очень важно показать другим его поклонникам, какой Мэнсон на самом деле, потому что теперь существует так много компрометирующих доказательств о его преступном поведении, - говорит она. - Любой другой обычный человек, каждый день работающий с девяти до пяти, уже сидел бы в тюрьме за подобные действия. Поэтому я просто хотела собрать всю информацию, которую только возможно получить. Я хотела помочь.”

Любой, кто интересовался страницей Mansonisabusive, знает, что она предоставляет документы сотен сообщений и историй, взятых из журнальных статей, интервью и телевизионных выступлений артиста начиная с 90-х годов. Многое из представленной информации подчеркивает то, что партнеры Мэнсона говорили о нем на протяжении многих лет, но значительная часть сведений — это интервью с самим Мэнсоном, все его собственными словами. К примеру, он комментирует заявления о том, что он и его группа перевезли двух 14-летних девочек через границу штата. Когда его спросили, «спали ли они с его группой», он ответил: «Нет и это позор». Есть кадры, на которых он шутит на сцене о сексе с несовершеннолетними девочками, и интервью, в котором он рассказывает о том, как его чуть не арестовали за «детскую порнографию» и то, что он сказал «девочкам восьмого класса», что он заставит их чувствовать себя так, как будто они уже в «девятом классе». Есть различные упоминания о том, как он «убивал своих девушек или подружек и хоронил их в своем саду» или запирал их в небольшом звуконепроницаемом помещении, которое он называет «комнатой плохих девочек», которая, по его словам, часто используется в действительности. Есть интервью 1995 года, в котором он говорит: «Любой, кто попадает в какую-либо эксплуатацию, — это не тот, кто не хочет, чтобы им воспользовались».

Всё это то, от чего публицист Мэнсона отмахнулся как от “театральности рок-звезды”, когда его спросили об этом в прошлом году. Тем не менее, это не самое веселое чтиво.

Алекс была разочарована тем, что даже при наличии всей этой информацией никто, казалось бы, ее не слушал – или, если и слушал, то им было все равно. «Культура отмены сегодня является очень серьезной вещью – я имею в виду, то, что есть комики, которых наказывают за шутку, которую они сделали 10 или 15 лет назад и телевизионные шоу, которые транслировались 10 или 15 лет назад, из-за этого снимают с Netflix», - говорит она. «Если подобное всплывает на поверхность, и люди обращают на это внимание, то почему люди не говорят о чем-то столь серьезном, как поведение Мэнсона?” В июне прошлого года Алекс поняла, что с нее достаточно. Она стала одной из первых, кто прямо обвинил Мэнсона в том, что он был обидчиком Вуда в твите, который стал вирусным. Знаменитости, такие как Кэти Гриффин (актриса) и Трейси Лордс (модель, певица, актриса) начали делиться её публикацией, и вскоре количество ретвитов приблизилось к 50 000. Наконец, стало казаться, что люди были готовы это услышать.

Алекс, Элли и Лора начали создавать ощутимый шум вокруг Мэнсона и обвинений в его поведении. Они начали привлекать внимание других женщин, которые говорили, что сами испытали жестокое обращение Мэнсона, и так вскоре образовалась целая сеть. В то время как Алекс, Элли и Лора могут быть очевидными персонажами этого исследования, в настоящее время уже существует целая сеть людей, которые разговаривают друг с другом об этой ситуации, делятся подобными историями, поддерживают друг друга. Они образовали сплоченный круг, в который входят выжившие и их близкие друзья. Сегодня они все вместе, и они не остановятся, пока не добьются того, что они считают справедливостью. «Система поддержки со стороны девочек была потрясающей», - говорит Алекс. «Пока у вас есть настоящая система поддержки, и люди напоминают Вам, что Вы поступаете правильно, поощряя Вас высказываться и защищать других выживших, это все, что Вы действительно можете сделать в подобной ситуации», - добавляет она.

Ясно и то, что такая работа сопровождается неизбежной негативной реакцией со стороны преданных, фанатов Мэрилина Мэнсона, настроенных враждебно, что порождает издевательства, преследования и угрозы в сторону женщин. «Иметь дело со всеми подобными оскорблениями от незнакомцев в моем почтовом ящике в Instagram, называющих меня всеми возможными оскорблениями… Это похоже на вопрос «Знаю ли я, что меня за это ждет?» - говорит Алекс. «Я не ожидала такой реакции и не понимала, насколько серьезным может стать это дело. Я слышала много угроз в свой адрес, которые нормальный человек не должен себе позволять. Это были угрозы убийства, изнасилования, утверждения о том, что я делаю это все ради просмотров в Интернете. Со временем такие действия действительно начинают подавлять тебя, а утверждения типа «Ты заслуживаешь того, чтобы тебя изнасиловали», — действительно очень задевают. Ни одной женщине, вообще никому, не следует говорить подобные вещи — это совершенно отвратительно».

Подобное давление иногда заставляло женщин опускать руки, и они сомневались в том, смогут ли они продолжать это дело, но, в конечном счете, они нашли в себе силы продолжать начатое ими дело. Алекс говорит: «Это было бы не похоже на меня – сидеть смирно и больше не рассказывать об этом. Я человек, который никогда не перестанет защищать выживших в этой ситуации».

А Лора продолжает: «Я часто думала о том, чтобы остановиться, потому что угрозы в личных сообщениях были действительно серьезными», «Как только наш аккаунт начинает получать возрастающее количество просмотров, тут же появляются фанаты Мэнсона и пытаются дискредитировать меня лично или то, что я публикую. Это достаточно тяжело, потому что они стараются запугать меня, утверждают, что знают где я живу, или сообщают: «У меня есть твои фотографии, которые компрометируют тебя, так что, если ты не прекратишь свои публикации, то мы выложим их в Интернет». Но именно благодаря аккаунту в Instagram многие бывшие жертвы Мэнсона стали мне писать. Они сообщали мне, что аккаунт им помог. Это немного поддержало меня, и я продолжила действовать. И сейчас я нахожусь в том состоянии, когда я перестала реагировать на всяческие угрозы. Когда я только начинала это дело и когда я была немного моложе, я намного больше боялась его поклонников. Я больше не боюсь».

Действительно ли поклонники Мэнсона были близки к тому, чтобы узнать, где живет Лора? «Нет, и никогда не будут», - смеется она.

Для Элли это тоже были истории, заслуживавшие ее пристального внимания. «Я получила так много личных сообщений от людей, которые были на автограф-сессиях Мэнсона, которые были его фанатами и которые тоже сталкивались с подобными вещами», - говорит она. «Это были разные люди. Люди, которые говорили мне, что познакомились с ним в 90-е годы, и люди, которые сообщали мне, что познакомились с ним в течение последних пары лет. Это был не просто один период времени. Люди показывали мне различные компрометирующие Мэнсона скриншоты и приводили свои собственные доказательства, подтверждавшие наше расследование. Они не хотели афишировать это, они просто хотели сказать: «О боже, слава богу, я могу кому-то рассказать об этом, раньше никто бы мне не поверил». Я заметила много общего в тех рассказах, которыми со мной делились. Особенно это касалось рассказов девушек, которые познакомились с Мэнсоном, будучи поклонницами его музыки. Все эти рассказы неожиданно, оказались, каким-то образом взаимосвязанными».

Кроме Алекс, Элли и Лоры, можно насчитать не менее 20 женщин (включая фанатов, бывших подруг, знакомых, которые не хотят выходить на публику), которые связались с ними, чтобы поделиться своим личным опытом такого «общения» с Мэнсоном. Когда вы добавляете к этому количеству людей, делящихся историями из вторых рук своих друзей или друзей этих друзей, то это число пострадавших становится еще больше. К сожалению, возможность связаться с людьми, желающими поделиться своими историями, также эксплуатировалась недовольными фанатами. «Я получала и сообщения, в которых люди присылали мне фальшивые истории о жестоком обращении с ними», - говорит Элли. «Они сообщали мне, что Мэнсон издевался над ними, а потом писали: «Ха-ха, это ложь. Мэнсон потрясающий, а ты иди и умри», - продолжает она.

Сегодня этим женщинам приходится опасаться не только поклонников Мэнсона. Они понимают, что Мэнсон - могущественный человек, который реально может сделать их жизнь очень трудной. Осознание этого заставляет Алекс нервничать. «Иногда я волнуюсь, а иногда думаю: «Что бы он мог с этим сделать?» - говорит она. «Когда вы слышите, как Эван Рейчел Вуд и Эсме Бьянко говорят, что они по сей день боятся за свою жизнь, это заставляет меня задуматься: «А стоит ли мне бояться? И что он реально может сделать со мной? У него, вероятно, существует возможность разрушить мою жизнь, если он действительно этого захочет. И всякий раз, когда я размышляю об этом, я думаю: «Действительно ли я снова хочу выйти на передовую? Это довольно страшно».

Элли разделяет ее опасения. «Я видела сообщения от людей, которые говорили мне, что они были его жертвами, и что они не хотят говорить об этом публично, потому что боятся за свои семьи и все остальное». «О боже», - думала я. Она продолжает: «Я также думаю, что если такие люди, как Эсме и Эван, которые являются влиятельными женщинами в Голливуде и у которых гораздо больше власти и известности, чем у меня, – если и они боятся, то это заставляет меня чувствовать себя напуганной еще больше». Я думаю: «О боже, я просто маленький человек».

Их страх понятен, особенно когда узнаешь, что у Элли, Алекс и Лоры были стычки с Мэнсоном или с его лагерем и поклонниками. Женщины знают, что Мэнсону известно о том, что они делают, поскольку он оставил заметный цифровой след в сети, например, просматривая их истории в Instagram, которые ссылаются на него, или блокируя их учетные записи в Интернете. Есть одно имя, которое часто всплывает при обсуждении онлайн-домогательств: Линдсей Усич, жена Мэрилина Мэнсона.

Элли, Алекс и Лора считают, что Усич пытается заставить замолчать тех, кто говорит о Мэнсоне, используя методы онлайн-запугивания и угроз. Мы уже знаем, что Лауре и Усич есть о чем поспорить, поэтому справедливо, что Усич старается быть осторожной или обороняться, когда имеет дело с этими женщинами. Но предполагаемая роль Усич в онлайн-преследовании тех, кто выступает против Мэнсона, выходит за рамки самообороны. В декабре 2020 года Вуд подала заявление на нее в полицию после того, как Усич якобы сговорилась с сообщниками о том, чтобы добыть и распространить по сети изображения Вуд, которые «разрушат ее карьеру» в попытке «заткнуть ей рот» – всего за шесть недель до того, как она назвала Мэнсона своим обидчиком.

В прошлом жена Мэнсона, Линдсей Усич уже делала Лауре небольшие угрожающие намеки на то, что она знает об ее местонахождении. «Линдсей много говорила рассуждала об IP-адресах, о том, как она узнала мое местоположение и все такое, но я не думаю, что она когда-либо это делала в действительности», - говорит Лора. «Она всегда пыталась запугать меня». Тем не менее, и Мэнсон, и Усич заблокировали личный аккаунт Лоры в Instagram, который она никогда не афишировала в аккаунте Mansonisabusive и не связывала публикации в нем с Мэнсоном. По мнению Лоры, это, должно быть, произошло потому, что они действительно отследили ее IP – адрес и использовали его, чтобы связать эти два аккаунта вместе.

Лицо, работающее в рамках Закона Феникса, подтвердило, что множество аккаунтов фанатов, отправляющих оскорбления Алекс, Элли и другим, ссылаются на IP-адреса в Голливудских холмах. Вероятность того, что такое число фанатов Мэнсона живут в одном и том же эксклюзивном районе площадью семь квадратных миль, кажется ничтожной. Но мы знаем, кто там живет: Мэнсон и Усич.

С тех пор как Вуд и Бьянко открыто назвали Мэнсона своим обидчиком в начале этого года, остальные обиженные им женщины почувствовали в себе силы для того, чтобы публично рассказать и о своих историях. «Когда я увидела, как Эван опубликовала свою историю, это придало мне уверенности в том, что мы больше не покажемся сумасшедшими теоретиками заговора», - говорит Элли. Гордится ли она тем, чего ей удалось достичь до сих пор? «Не знаю, могу ли я сказать, что горжусь собой», - говорит она. «Я больше горжусь людьми, которые назвали его имя, это намного страшнее, чем все, что я сделала, загрузив свои материалы. Но я рада, что не сдалась. Многие люди считают, что один человек не может изменить ситуацию, но каждый из нас может это сделать. Вы можете приложить усилия, и вы можете создать пусть небольшое, но движение в большом океане. Вы можете внести свой вклад в это движение, и вы можете внести свой вклад в справедливость правосудия. Если вы видите, что что-то не так, восстаньте против этого, и это может стоить того. Мы чаще всего думаем, что ничего не можем изменить, но я надеюсь, что каким-то образом изменила ситуацию», - продолжает Элли.

Хотелось бы увидеть справедливый конец этой истории, но вовлеченные в это женщины считают, что это только начало и беспокоятся о том, что будет дальше с этой историей. «Это всего лишь одна глава, которая заканчивается, но насколько я понимаю, впереди еще много глав в этой истории», - говорит Алекс. - Насколько я понимаю, все это не закончится до тех пор, пока Мэнсон не окажется в тюрьме». Лора чувствует то же самое и готова продолжить работу с Элли и Алекс. «Я могла бы представить нас, идущих рука об руку, потому что Мэнсон еще не в тюрьме. Нам предстоит еще много работы. На это потребуется время».

«Насколько я могу судить, с ФБР связывалось множество людей по этому поводу», - говорит Элли. «Я общалась с несколькими девушками в Instagram, которые говорили, что связались с ФБР, предоставив им свои собственные истории и доказательства. Я могу только предположить, что в конце концов состоится следствие. Я чувствую, что это только начало и дело обрастет гораздо большим объемом информации».

Что касается Элли, то она надеется, что происходящее сейчас приведет к тому, что, по крайней мере, некоторые из поклонников Мэнсона оценят тот объем работы, который осуществили женщины до сих пор. «Никогда не поклоняйтесь ложным идолам», - говорит она. «Люди могут Вас вдохновлять, но вы никогда не знаете, что они представляют собой на самом деле».

Стоит заметить, конечно и то, что существуют и такие люди, которые считают, что все происходящее – четко спланированный заговор как против Мэрилина Мэнсона, так и против его друга Джонни Деппа, ведь Эмбер Херд (бывшая жена Деппа) является подругой Эван Рэйчел Вуд. С какой целью? Вразумительного ответа на этот вопрос пока никто так и не дал.

Тем временем, несколько дней назад, стало известно, что теперь бывшая помощница Мэрилина Мэнсона, Эшли Уолтерс, подала в суд на певца, обвинив его в сексуальном насилии, избиении и домогательствах. Будем следить за тем, как эта история будет развиваться дальше.

Материал создан на основе интервью с блогерами авторства Бриони Эдвардс (шеф-редактор Louder, Classic Rock, Metal Hammer).

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости