США создали в Китае экономическое чудо и теперь с ним борются

Аргументы Недели → В мире 13+

26 мая 2021, 12:54

У Америки старый новый враг. Официальные лица США в последнее время, как при Трампе, говорят о китайской угрозе едва ли не больше, чем о российской. Товарищ Си и мистер Джо знакомы лично больше десяти лет. Тогда они оба были вторыми. Байден – вице-президентом США. Си Цзиньпин – заместителем председателя КНР. Колесили вдвоём по Китаю и Америке, говорят, рыбачили вместе. Да и вообще две величайшие на данный исторический момент державы, несмотря на агрессию в разных заявлениях, связаны друг с другом таким узлом, что рассечь его равно, наверное, двойному самоубийству.



В определённой мере США являются «крёстным отцом» китайского экономического чуда. После советско-китайского вооружённого конфликта на полуострове Даманский (по-китайски Чжэньбаодао) в марте 1969 года в Вашингтоне радостно потёрли руки. У них появился новый союзник в борьбе с «Советами». К 1970–71 году уже была готова многомиллиардная концепция «открытия» Китая, разработанная «заклятым другом» советского народа советником президента США по вопросам национальной безопасности Генри Киссинджером. Интересы развития экономики Пекина потом лоббировал даже президент Джимми Картер.



В Китае проводником привлечения прямых иностранных инвестиций был сам Дэн Сяопин, благословивший финансовый поток знаменитой фразой: «Не важно, какого цвета кот – чёрный он или белый. Хороший кот тот, который ловит мышей». Хороший американский кот потащил Китаю хороших мышей: деньги и технологии. Был объявлен новый внешнеполитический курс «внешней открытости», целью которого стало привлечение прямых иностранных инвестиций.



В Калифорнии работал завод по переработке редкоземельных металлов, который сочли вредным для американской экологии. Его разобрали, отдали в Китай и вновь построили на гигантском месторождении Баян-Обо. Это огромный завод «Баоган», там трудится порядка 20 тысяч сотрудников, и Поднебесная, за 12 лет нарастив в пять раз выпуск редкоземельных металлов, теперь контролирует 93% их мирового рынка. Это позволяет китайцам играть с ценами, к бессильной досаде американцев да и остальных потребителей. И теперь это не просто огромная прибыль, а геополитический инструмент. Пекин может остановить производство высокотехнологичных изделий, в том числе и военных, во всех странах, в которых их производят. В целом США, Япония, Европа сейчас почти на 100% зависят от импорта ниобия, тантала, стронция, ванадия, скандия, цезия, рубидия, теллура и так далее. Так что когда говорят, что Китай зависит от высокотехнологичных деталей с Запада, то это только половина правды. Зависимость эта двусторонняя.



Китай в полной мере воспользовался благоприятной политической и экономической конъюнктурой. Для начала он стал мировой фабрикой ширпотреба, не пугая Запад. Затем, поднабрав финансовых и производственных силёнок, определил самые перспективные области промышленного производства и рванул в микроэлектронику, станкостроение, авиацию и космонавтику. Теперь Западу пугаться было уже поздно.



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