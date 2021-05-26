Опубликовано снятое с воздуха видео с Донецким аэропортом, уничтоженным за время войны на востоке Украины

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26 мая 2021, 13:03

Позиции военных в районе Донецкого аэропорта, Michael Forster Rothbart / globallookpress.com

Опубликовано снятое с воздуха видео, на котором запечатлен Донецкий аэропорт, уничтоженный за время военного конфликта на востоке Украины. Данный ролик в настоящий момент доступен для просмотра на YouTube.

Бои на территории воздушной гавани между подразделениями непризнанной ДНР и киевскими силовиками разгорелись в конце мая 2014 года. В результате многомесячного вооруженного противостояния здания и сооружения аэропорта были полностью разрушены.

Запись с развалинами объекта разместил YouTube-канал WarGonzo.

Ранее в среду сообщалось, что социолог Евгений Копатько обозначил четыре варианта завершения конфликта в Донбассе.

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