Sohu: военные США «хотели нанести удар по России» в Эстонии в канун Парада Победы, но в итоге выставили себя клоунами

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26 мая 2021, 10:23 Источник: «ПолитРоссия»

Американский десантник, Spc. Justin Stafford / globallookpress.com

Военные Соединенных Штатов «хотели нанести удар по России» в Эстонии в канун Парада Победы в Москве, но в итоге выставили себя клоунами. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах китайской сетевой прессы.

Портал Sohu пишет, что в канун московского Парада Победы на территории Эстонии, в непосредственной близости от государственных рубежей РФ, десантировались сотни представителей армии США. Авторы сайта отметили, что с помощью данных учений военные «хотели нанести удар по России», однако в итоге выставили себе клоунами.

В материале Sohu, пересказанном изданием «ПолитРоссия», констатируется, что высадка обернулась серьезными травмами для нескольких бойцов. Согласно имеющейся информации, десять неудачно приземлившихся американских десантников были доставлены в медицинское учреждение.

Ранее сегодня ресурс Avia.pro проинформировал, что бомбардировщик Штатов пытался устроить провокацию перед комплексами С-400 в Крыму.

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