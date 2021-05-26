В Сирии проходят выборы президента

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26 мая 2021, 08:55

Фото: Global Look Press

Выборы главы государства начались в Сирии. Проголосовать могут более 18 млн человек, проживающие в стране и за ее пределами.

Отмечается, что выборы состоятся только в районах, которые находятся под контролем Дамаска. Всего работают свыше 12 тыс. избирательных участков.

Посол России в Сирии Александр Ефимов считает, что нарушений нет. За выборами следят журналисты и наблюдатели со всего мира.

На пост президенты претендуют Башар Асад, Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции и бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.

Ранее сирийская оппозиция заявила, что считает президентские выборы фарсом. США и ЕС уже отказались признать итоги.

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