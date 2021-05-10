Сирия готовится к выборам президента. Среди трёх утверждённых кандидатов - Башар Асад

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10 мая 2021, 16:07

фото: pixabay.com

Сирия готовится к выборам президента, которые пройдут в стране 26 мая. Высший конституционный суд Сирии 3 мая утвердил трёх кандидатов в президенты и отклонил все апелляции других претендентов.

В выборах будет участвовать действующий президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад, экс-министр по делам Народного совета (парламента) Сирии Абдалла Саллюм Абдалла и представитель оппозиции Махмуд Ахмед Мараи.

О решении объявил председатель КС Мохаммад Ляхам на пресс-конференции. Ляхам рассказал, что суд отклонил шесть апелляцией, поскольку не нашел оснований для их предъявления. КС также постановил, что кандидаты могут проводить предвыборную кампанию с 16 по 24 мая. 25 мая объявлен днем тишины.

Сирийская оппозиция говорила, что считает запланированные президентские выборы фарсом. США и ЕС уже отказались признать итоги президентских выбров в САР, - сообщило агентство SANA.

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