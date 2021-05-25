В Бельгии сравнили последствия инцидента с самолетом в Минске с извержением вулкана

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25 мая 2021, 22:24 Источник: РИА "Новости"

самолет, pixabay.com

В авиакомпании Brussels airlines сравнили ситуацию с вероятным закрытием для полетов неба над Белоруссией после инцидента с самолетом в Минске с ситуацией в Донбассе, а также с извержением вулкана.

Ранее лидеры стран ЕС по итогам обсуждения инцидента в Минске в рамках саммита приняли решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве и порекомендовали авиакомпаниям избегать полетов над территорией республики.

Представитель пресс-службы авиакомпании Brussels airlines Маайке Андриес отметил, что другие случаи в прошлом, которые создали подобные сложности, – ситуация в регионе Донбасса, заставляющая избегать региона Восточной Украины, а также более ранняя ситуация, созданная извержением исландского вулкана под ледником Эйяфьятлайокудль.

Напомним, извержение вулкана Эйяфьятлайокудль весной 2010 года привело к авиационному коллапсу в Европе.

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