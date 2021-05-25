Великобритания закрыла свое воздушное пространство для самолетов компании «Белавиа»

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25 мая 2021, 21:00 Источник: Twitter

самолет авиакомпании "Белавиа", Markus Mainka/picture alliance

Вечером во вторник, 25 мая, стало известно, что власти Великобритания запретили самолетам "Белавиа" входить в воздушное пространство Соединенного Королевства без наличия специального разрешения.

Глава британского минтранса Грант Шеппс напомнил, что накануне Лондон отозвал разрешение белорусской авиакомпании на полеты на британскую территорию, а также из Британии после воскресного инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

Сегодня было решено предпринять дальнейшие шаги. Теперь самолетам белорусских авиалиний нельзя входить в воздушное пространство Соединенного Королевства без специального разрешения. Вышеуказанное решение вступает в силу незамедлительно.

Напомним, 23 мая произошел инцидент с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске. Воздушное судно следовало рейсом Афины – Вильнюс. Борт приземлился в аэропорту столицы Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. Взрывное устройство обнаружено не было, однако с рейса был снят разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

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