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Белый дом не считает Россию причастной к инциденту с самолетом в Минске

, 20:48 Источник: РИА "Новости"

Белый дом не считает Россию причастной к инциденту с самолетом в Минске
Джен Псаки, Erin Scott - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во вторник заявила, что Соединенные Штаты не считают, что Россия была каким-либо образом причастна к инциденту с рейсом авиакомпании Ryanair в Минске.

"Мы не считаем, что это имело место", – заметила Псаки, отвечая на вопрос журналиста, полагают ли в Вашингтоне, что РФ имела отношение к случившемуся в Белоруссии.

Представитель Белого дома подчеркнула, что у США и ранее не было никаких оснований подозревать Россию в причастности к инциденту с самолетом Ryanair. Джен Псаки подчеркнула, что никоим образом не указывала на то, что Вашингтон считал Москву замешанной в данном происшествии.

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