Азербайджан опроверг информацию об обстреле границы с Арменией

Министерство обороны Азербайджана вечером во вторник, 25 мая, опровергло информацию армянской стороны о том, что страна открыла огонь близ села Верин Шоржа в Гегаркуникской области Армении.
В Минобороны Азербайджана заявили, что оборонное ведомство Армении "в очередной раз распространило ложную информацию" якобы об обстреле своих позиций. Утверждается, что сегодня в полдень семь грузовиков с личным составом ВС Армении попытались подъехать к границе. Азербайджанские части в качестве предупредительных мер предотвратили движение встречной стороны, однако огонь не открывали.
Более того, в Баку отметили, что инцидент с гибелью армянского военнослужащего "произошел в результате ДТП".
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