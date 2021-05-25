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В Минобороны Армении утверждают, что ВС Азербайджана обстреляли позиции страны у Гегаркуника

, 16:37 Источник: ТАСС

В Минобороны Армении утверждают, что ВС Азербайджана обстреляли позиции страны у Гегаркуника
военный бинокль, Viktor Koshmal/Keystone Press Agency

В пресс-службе Министерства обороны Армении во вторник заявили, что ранее сегодня Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армянской армии близ села Верин Шоржа в Гегаркуникской области.

Согласно данным армянского Минобороны 25 мая около 14:20 (13:20 по московскому времени) неподалеку от приграничного села Верин Шоржа Гегаркуникской области был зафиксирован инцидент с применением огнестрельного оружия. Утверждается, что ВС Азербайджана обстреляли позиции Армении. В настоящий момент устанавливаются подробности инцидента.

Сообщается о жертве с армянской стороны в результате перестрелки.

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