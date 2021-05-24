«Военные» итоги недели: азербайджанцы снова вторглись в Армению, а Шойгу рассказал о «фантастических» роботах

Аргументы Недели → Армия 13+

24 мая 2021, 14:52 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На островах российского Крайнего Севера разместят фронтовые бомбардировщики Су-34. В Сюникской области Армении армянские солдаты подрались с азербайджанскими. И в Нагорном Карабахе российские миротворцы сошлись в кулачном бою с азербайджанскими военнослужащими. Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с лекцией о военном строительстве на марафоне «Новое знание».



На этой неделе стало известно, что российские фронтовые бомбардировщики Су-34, прошедшие испытания в условиях Заполярья, будут размещены на аэродромах арктических островов для обеспечения безопасности России на северном направлении и для защиты Северного морского пути.



«Минобороны разместит эскадрилью истребителей-бомбардировщиков Су-34 на аэродромах архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новосибирские острова. Для их постоянного базирования там уже строят специальную инфраструктуру. Многоцелевые боевые машины смогут вести патрулирование, разведку и наносить удары высокоточным оружием», — говорится в сообщении.



Ранее в Мурманской области прошли тестовые тренировки Су-34, из состава 2-го гвардейского смешанного авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа, в ходе которого проверялась работа самолётов в климатических условиях Заполярья.



«На аэродромах Нагурская и Темп создают всю необходимую инфраструктуру для базирования Су-34, включая закрытые теплые ангары для их размещения и обслуживания. Предусмотрены также открытые места стоянки для самолетов-заправщиков Ил-78 и военно-транспортных Ил-76. В ближайшее время запланировано проведение дополнительных исследовательских учений оперативно-тактической авиации по работе с этих авиабаз», — сообщает газета «Известия».



Посмотрим, что творилось близ южных рубежей нашей страны. В Нагорном Карабахе и в Сюникской области Армении обошлось без вооруженных столкновений, но драк между противоборствующими сторонами избежать не удалось. Сначала Радио FM106.5 / News.am сообщило, что в городе Шуши, в Нагорном Карабахе произошла драка между азербайджанскими солдатами и российскими миротворцами. Инцидент был спровоцирован азербайджанской стороной. Свидетели отмечают, что у россиян и азербайджанцев в руках было оружие, но огонь никто не открывал и никаким другим способом оно не применялось, в ход шли только кулаки.



Во второй половине недели агентство Sputnik Армения, ссылаясь на пресс-службу Генпрокуратуры Армении известило:



«20 мая в районе 10 часов утра, группа азербайджанских военнослужащих перешла границу у села Хознавар Горисского региона. Они прошли около 1.5 км и обосновались, после чего стали выкрикивать угрозы в адрес подошедших армянских военнослужащих. Армянским военным удалось отправить их на исходные позиции…



Повторно в районе 21:10 группа азербайджанских военнослужащих перешла границу и вступила в спор с вышедшими им навстречу военнослужащими Республики Армения. В результате произошла драка между военными двух стран. Около 30 азербайджанских солдат получили повреждения разной степени и попали в госпиталь. Среди армян пострадали 10 человек, им пришлось также обратиться за медицинской помощью».



Под финал недели министр обороны РФ генерал армии Сергея Шойгу в ходе лекции марафона «Новое знание» рассказал о развитии ВС РФ. По его словам, ВС России по ряду направлений обогнали самые сильные армии мира. Он подчеркнул, что на сегодняшний день в РВСН уровень новых вооружений достиг 86 %. Остальная часть ВС получила до 70% современной техники и оружия.



«Конечно, многое надо было сделать для того, чтобы установить контроль за финансами, и тогда была создана система контроля, который позволяет сегодня очень жестко контролировать выполнение государственного, оборонного заказа», - рассказал министр.



Также Шойгу сообщил, что в Сирии было апробировано больше 300 видов оружия и многие из них были доведены «до верхней планки» благодаря этим испытаниям.

«Где можно еще проверить оружие? На войне. Как бы мы не хотели, но госиспытания, войсковые испытания, армейские испытания — это все, конечно, хорошо. Но главная оценка ставится все-таки в зачетку там», - сказал Шойгу.



«Что нам дала Сирия? Прямо вам скажу, что мы там встретили очень большое количество неприятных неожиданностей. Я их мягко может быть называю. То оружие, которое принято на вооружение, прошло госиспытания, таковым по сути своей не является. Мы почти полтора десятка просто сняли с вооружения вообще и перестали производить», - заявил министр. По его словам, это касается и комплексов связи, и радиоэлектронной борьбы, и разведки, и ударных комплексов.



Шойгу напомнил, что российская армия продолжает перевооружение на ракетные комплексы «Авангард», идут испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Более того, министр сообщил, что в России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом.



«Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда они в состоянии самостоятельно воевать», - сказал Шойгу.



«Я не могу обойти и то, что называется оружие завтрашнего дня. Здесь тоже идет большая работа», - добавил он.





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