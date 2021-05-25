Зеленский предлагает создать национальное сопротивление на Украине

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25 мая 2021, 17:06 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил создать на территории Украины национальное сопротивление посредством привлечения широких слоев населения в целях повышения обороноспособности страны.

В законопроекте "Об основах национального сопротивления", который был обнародован во вторник, 25 мая, определены следующие задачи: формирование на Украине национального сопротивления; помощь в максимально широком привлечении населения к действиям, которые направлены на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства.

В тексте уточняется, что национальное сопротивление является составляющей всеохватывающей обороны Украины, включающей в себя комплекс мер, нацеленных на широкое привлечение граждан к созданию военной безопасности, сдерживанию агрессии, а также нанесению потерь противнику.

В частности, в мирное время планируется привлекать украинцев к общей военной подготовке в целях овладения ими базовыми военными навыками.

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