Аргументы Недели Армия 13+

Зеленский предлагает увеличить численность вооруженных сил Украины

, 13:57

Зеленский предлагает увеличить численность вооруженных сил Украины
Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду в качестве безотлагательного проект закона об основах национального сопротивления, а также в связи с принятием такого закона проект увеличения численности Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «ТАСС» ссылаясь на сайт Рады.

Как следует из сообщения, «соответствующие законопроекты № 5557 и № 5558 инициировал глава государства». Тексты документов пока не опубликованы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ША

В мире

Дипломат Адоменас заявил, что Европа больше не будет терпеть Лукашенко: «Поставит на место или удалит»

Дипломат Адоменас заявил, что Европа больше не будет терпеть Лукашенко: «Поставит на место или удалит»

Вице-министр МИД Литвы Мантас Адоменас заявил, что Европа больше не будет терпеть поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко, а сделает все возможное, чтобы «поставить его на место».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью