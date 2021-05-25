Зеленский предлагает увеличить численность вооруженных сил Украины

Аргументы Недели → Армия 13+

25 мая 2021, 13:57

Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду в качестве безотлагательного проект закона об основах национального сопротивления, а также в связи с принятием такого закона проект увеличения численности Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «ТАСС» ссылаясь на сайт Рады.

Как следует из сообщения, «соответствующие законопроекты № 5557 и № 5558 инициировал глава государства». Тексты документов пока не опубликованы.

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