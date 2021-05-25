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В АТОР назвали европейские страны, которые уже готовы выдавать визы россиянам

, 16:08 Источник: АТОР

В АТОР назвали европейские страны, которые уже готовы выдавать визы россиянам
паспорт, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Туроператоры рассказали, какие страны Европы уже сейчас выдают визы гражданам Российской Федерации. В АТОР во вторник, 25 мая, также уточнили, могут ли этот документ получить туристы из РФ.

Согласно последней информации, российские путешественники могут оформить разрешение на въезд в визовом центре Великобритании, Греции и Болгарии.

Кроме того, наклейку в паспорт готовы поставить власти Венгрии для зрителей футбольных матчей чемпионата Европы, если те предъявят не только весь пакет документов, но и билет на соревнование. Хорватия готова принять заявку на туристическую визу при подтверждении оплаты проживания.

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