Из-за эпидемиологической обстановки иностранцы не спешат ехать в Россию

Аргументы Недели → Туризм 13+

25 мая 2021, 11:14

Россия остаётся в списке государств с опасным эпидемиологическим уровнем. Это негативно сказывается на туристической индустрии. Отечественные курорты теряют по этой причине миллиарды рублей.



За сутки в России коронавирусом заболевает более 8 тысяч человек. За весь период пандемии скончалось более 118 тысяч человек россиян. В Министерстве здравоохранения признали, что ситуация с распространением инфекции остаётся напряжённой. Из-за этого правительства многих государств рекомендуют своим гражданам отказаться от поездки в РФ. В список стран с опасным эпидемиологическим уровнем вошли Аргентина, Сейшельские острова, Украина, Индия, Турция и ряд других. Израильское руководство считает, что в эти страны можно летать только по неотложным делам. По возвращении все прибывшие направляются на изоляцию. Безопасными странами Израиль считает Канаду, Великобританию, Австралию.



Россия находится в «списке неблагоприятных государств с эпидемиологической точки зрения» не только у Израиля. На Украине имеется подобный список, в который также входит РФ.



На сегодняшний день порог заболеваемости превышен на одну тысячу человек в день. При этом, запретов на въезд в Россию, уже нет. Каждая страна самостоятельно принимает решения о закрытии и открытии границ.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости