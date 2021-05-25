Грузия откроет сухопутные границы для туристов

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25 мая 2021, 12:47 Источник: ТАСС

Грузия, фото: pixabay.com

Глава оперативного штаба межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе сообщил, что межведомственный координационный совет по борьбе с новой коронавирусной инфекцией принял решение открыть сухопутные границы с ближайшими соседями для туристов, которые были закрыты в 2020 году в связи с началом пандемии.

«Координационный совет принял решение об открытии сухопутных границ с 1 июня», - уточнил он.

Гибрадзе отметил, что пересечение границ будет возможным для путешественников с документом, подтверждающим прохождение полного курса вакцинации и с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Ранее министр туризма Турции предложил России открыть полеты в курортные регионы и отменить ПЦР-тест.

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