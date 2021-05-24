Министр туризма Турции предложил России открыть полеты в курортные регионы и отменить ПЦР-тест

Аргументы Недели → В мире 13+

24 мая 2021, 11:50 Источник: РИА Новости

Анталия, фото: pixabay.com

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой предложил России создать модель безопасного туризма. По его словам, такой метод использовали по отношению к Германии: возобновление полетов в первую очередь на курорты.

Эрсой отметил, что туристы в основном посещаются в Турции такие города, как Анталия, Бодрум, Даламан и реже - Измир. Он пояснил, что в этих регионах зафиксирован ежедневный прирост новых случаев заражения COVID-19 на 50% ниже среднего показателя по Турции. Кроме того, министр напомнил, что отели работают по системе «все включено».

А вот в дальнейшем авиасообщение можно расширять, по мере того, как требования будут выполняться требования российской стороны, добавил он. Эрсой уточнил, что с Германией подобная система оказалась очень успешной. Также министр подчеркнул, что Турция готова бесплатно проводить тестирование для российских путешественников перед выездом из страны.

«Наше министерство здравоохранения рассматривает несколько критериев для отмены ПЦР-тестов. Самый важный критерий — это уровень вакцинации в стране отправления», - объяснил он.

Авиасообщение между Турцией и Россией приостановлено с 15 апреля по 1 июня.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости