Авиакомпания S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона 2021 года

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18 мая 2021, 14:26 Источник: РИА "Новости"

самолет авиакомпании S7, Massimo Insabato/Keystone Press Agency

Российская авиакомпания S7 Airlines сообщила об отмене рейсов в Турцию до конца летнего сезона 2021 года. Соответствующую информацию предоставили журналистам днем во вторник, 18 мая, в организации.

Представитель S7 Airlines сообщил, что решение об отмене рейсов на турецкую территорию было принято в связи с тем, что по данному направлению "сохраняется неопределенность".

В авиакомпании подчеркнули, что перевозчик будет готов возобновить продажи билетов на самолеты, как только эпидемиологическая обстановка в связи с COVID-19 в Турции нормализуется, а авиасообщение с этой страной будет восстановлено.

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