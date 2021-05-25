Сайт Avia.pro: американский флот обнаружил у побережья США аппарат, похожий на российский ядерный беспилотник «Посейдон»

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25 мая 2021, 10:36 Источник: Аvia.pro

Подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Флот Соединенных Штатов обнаружил у берегов страны аппарат, похожий на российский ядерный беспилотник «Посейдон». Такое утверждение высказано в публикации, размещенной в сети.

Портал Avia.pro информирует, что флоту США удалось обнаружить рядом с американским побережьем странный подводный объект, передвигавшийся с аномально высокой скоростью. В процитированном материале отмечается, что описание объекта напоминает российский «Посейдон».

При этом сайт констатировал, что на данный момент появление беспилотника у берегов Штатов является маловероятным.

Ранее во вторник тот же самый ресурс выступил с предположением, по которому переброшенные в Сирию Ту-22М3 показали свою полную неуязвимость перед американскими комплексами Patriot.

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