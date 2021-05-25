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В Японии предложили «ликвидировать» Россию и Китай

, 08:43 Источник: ИноСМИ

В Японии предложили «ликвидировать» Россию и Китай
флаг Японии, фото: pixabay.com

Читатели японского Интернет-портала прокомментировали учения российской армии в Арктике. В опубликованном материале говорилось об укреплении военной инфраструктуры РФ в приполярных областях, новейшем вооружении и Северном морском пути.

Пользователи раскритиковали действия российской стороны, отметив, что Москва намерена напасть на Токио. Один из читателей призвал власти задуматься о ядерном оружии и внесении поправок в Конституцию Японии.

«Из-за потепления порты эксплуатируются теперь даже зимой. Это означает, что вероятность нападения на Японию выросла. Россия совместно с Китаем может нанести удар по Японии и Тайваню. Терять бдительность больше нельзя. Япония находится в окружении агрессивных стран», - написал он.

Другой отметил, что «если полностью не ликвидировать такие диктатуры, как Китай и Россия», то спокойствие в мире не наступит. По его словам, Москва и Пекин в любом случае «покажут свои клыки», а ущерб будет огромным.

«Что означает сильная держава? Это просто желание захватить чужое. Россия всегда хотела незамерзающий порт, поэтому расширяла экспансию на юг», - заявил еще один комментатор.

При этом в качестве решения данного вопроса Японии, США и Европе предложили подготовить ледоколы, «чтобы обеспечить свободу судоходства в Северном Ледовитом океане».

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