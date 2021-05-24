Зеленский сообщил, что на Украине украли «два Крыма»
24 мая 2021, 19:46
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 30. Земля", что за двадцать лет в стране была "украдена" государственная земля площадью 5 миллионов гектаров. Он сравнил эту площадь с двумя полуостровами Крым.
Как сказал украинский лидер, действовавший на Украине мораторий на продажу сельскохозяйственных земель спровоцировал волну коррупции, которая привела к хищению огромных площадей. "За годы моратория некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю, которая равна площади двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то и другое", — отметил Зеленский. Им подписан проект закона, по которому земельный мораторий прекращает свое действие.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.