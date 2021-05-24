Зеленский сообщил, что на Украине украли «два Крыма»

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24 мая 2021, 19:46

Владимир Зеленский, фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме "Украина 30. Земля", что за двадцать лет в стране была "украдена" государственная земля площадью 5 миллионов гектаров. Он сравнил эту площадь с двумя полуостровами Крым.

Как сказал украинский лидер, действовавший на Украине мораторий на продажу сельскохозяйственных земель спровоцировал волну коррупции, которая привела к хищению огромных площадей. "За годы моратория некоторые политики и бизнесмены украли у государства землю, которая равна площади двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то и другое", — отметил Зеленский. Им подписан проект закона, по которому земельный мораторий прекращает свое действие.

Прилепин об очередных высказываниях Зеленского: "вранье растет и копится".

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