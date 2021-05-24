Прилепин об очередных высказываниях Зеленского: «вранье растет и копится»

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24 мая 2021, 17:19 Источник: Свободная пресса

Захар Прилепин, фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Шеф-редактор "Свободной прессы" Захар Прилепин прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости "модернизировать" минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе.

Зеленский Прилепину стал напоминать бравого солдата Швейка из произведения Ярослава Гашека, который рассказывает свои дурацкие анекдоты, превращая мир в палату сумасшедших. "Ничего не урегулируется, а только ухудшается, вранье растет и копится, скоро его уже девать будет некуда", — отметил писатель.

Ранее стало известно, что Зеленский на три года продлил санкции против 30 российских телеканалов .

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