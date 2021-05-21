Зеленский на три года продлил санкции против 30 российских телеканалов

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21 мая 2021, 22:23 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) продлить режим персональных санкций ещё на три года.

Под санкциями - центральные российские телеканалы ВГТРК, «Первый канал», НТВ, «Звезда», ТНТ, МИА «Россия сегодня». В общей сложности в чёрном списке 27 медиакомпаний из России, в прошлом мае к ним добавились СТС и «Спас ТВ».

Документ опубликован на сайте президента Украины.

Санкции против российских телеканалов и других участников медиаотрасли украинские власти ввели в 2016 году.

Своим указом Зеленский продлил санкции в отношении физических лиц, среди которых - глава Крыма Сергей Аксенов, главы самопровозглашённых ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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