В Риге на ЧМ по хоккею государственный флаг России заменили на символику ОКР

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24 мая 2021, 19:09

флаги, фото: twitter.com/Raivic_Spalvens

В центре столицы Латвии Риге установлены флаги стран-участниц ЧМ по хоккею. Рижские власти убрали российский флаг, заменив его на символику Олимпийского комитета России (ОКР).

До этого уже возникал вопрос правомерности размещения флага России в Риге. Российские спортсмены имеют право выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе, запрещено использование национальной символики, в том числе флага и гимна. Такое решение было принято Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Но ранее представители муниципалитета Риги объяснили, что город был украшен в соответствии с рекомендациями ИИХФ.

Ранее стало известно, что был заменен и флаг Белоруссии. Теперь вместо государственной символики государства на площади размещен оппозиционный красно-белый флаг. МИД Белоруссии потребовал от всех сотрудников посольства Латвии покинуть страну.

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