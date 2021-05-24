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Минтранс Белоруссии: угрожавшие взорвать самолет Ryanair выдвигали требования к ЕС

, 16:52 Источник: ТАСС

Минтранс Белоруссии: угрожавшие взорвать самолет Ryanair выдвигали требования к ЕС
самолеты, фото: pixabay.com

Департамент Минтранса Белоруссии сообщил, что угрожавшие взорвать самолет Ryanair в письменной форме выступали с требованием к Евросоюзу прекратить поддержку действий Израиля.

Бомбу злоумышленники планировали взорвать над Вильнюсом. Минск не оказывал давления на принятие командиром авиалайнера Ryanair решения о посадке в Белоруссии, сообщили в Минтрансе. Министерство просит не политизировать ситуацию.

Сегодня в Минске задержан вылет рейса LH1487 компании Lufthansa во Франкфурт из-за письма с предупреждением о теракте.

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Ирландская авиакомпания Ryanair, самолет которой совершил вынужденную посадку в Минске, прокомментировала данный инцидент. На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

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