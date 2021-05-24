Снова теракт? В Минске задержан вылет рейса LH1487 компании Lufthansa во Франкфурт
24 мая 2021, 16:35Источник:
Канал "Minsk Airport"
В Минске задержан вылет рейса LH1487 компании Lufthansa во Франкфурт. В аэропорту говорят, что получили письмо с предупреждением о теракте.
Посадка на рейс приостановлена. Службой безопасности были проведены все процедуры по повторному досмотру воздушного судна и всего, что на нем должно перевозиться. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, незадолго до вылета на электронную почту поступило анонимное сообщение о намерении совершить теракт на этом рейсе.
Это уже перестает быть смешным, но на фоне уже появившихся мэмов с Лукашенко и Протасевичем, большая часть пользователей сети интересует всего лишь один вопрос: «Есть ли среди пассажиров оппозиционеры?».
Чуть позже национальный аэропорт Минск написал в своем Telegram-канале, что сообщение о теракте не подтвердилось.
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