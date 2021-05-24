Главой ВОЗ предсказано появление нового, более опасного вируса

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24 мая 2021, 15:45

вирус, фото: pixabay.com

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предсказал появление нового, более смертоносного вируса в мире, человечество не в последний раз переживает пандемию.

Об этом Гебрейесус заявил на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения. «Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», — отметил он. Глава ВОЗ подчеркнул, что главным фактором развития пандемии является нежелание государств обмениваться данными и делиться ресурсами и технологиями. Гебрейесус призвал наращивать темпы вакцинации.

Главный ежегодный форум ВОЗ проходит в онлайн-формате с участием 194 стран, в том числе России.

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