Аргументы Недели В мире 13+

Главой ВОЗ предсказано появление нового, более опасного вируса

, 15:45

Главой ВОЗ предсказано появление нового, более опасного вируса
вирус, фото: pixabay.com

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предсказал появление нового, более смертоносного вируса в мире, человечество не в последний раз переживает пандемию.

Об этом Гебрейесус заявил на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения. «Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», — отметил он. Глава ВОЗ подчеркнул, что главным фактором развития пандемии является нежелание государств обмениваться данными и делиться ресурсами и технологиями. Гебрейесус призвал наращивать темпы вакцинации.

Главный ежегодный форум ВОЗ проходит в онлайн-формате с участием 194 стран, в том числе России.

Американская разведка выяснила, что трое ученых из Уханя тяжело болели до первых сообщений о коронавирусе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НС

В мире

В авиакомпании Ryanair оценили действия властей Белоруссии

В авиакомпании Ryanair оценили действия властей Белоруссии

Ирландская авиакомпания Ryanair, самолет которой совершил вынужденную посадку в Минске, прокомментировала данный инцидент. На борту лайнера находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью