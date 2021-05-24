Американская разведка выяснила, что трое ученых из Уханя тяжело болели до первых сообщений о коронавирусе
24 мая 2021, 11:58
В США продолжают исследовать происхождение вируса и искать доказательства его утечки из китайской лаборатории. Источники Wall Street Journal сообщили, что трое ученых из лаборатории Уханя тяжело болели неизвестной болезнью. ВОЗ новую информацию пока не прокомментировала, однако в своем мартовском докладе она назвала утечку из лаборатории Уханя «крайне маловероятной».
Китайские ученые работали в лаборатории, которая занимается изучением коронавирусов и других патогенов. В ноябре они обратились к врачам с симптомами, которые одновременно были похожи и на признаки COVID-19 и на обычную сезонную ОРВИ.
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