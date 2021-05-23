Строящая ГЭС в Грузии турецкая компания ENKA готова к диалогу с протестующими
23 мая 2021, 21:57
Турецкая компания ENKA, занимающаяся строительством ГЭС "Намахвани" в Рионском ущелье Грузии, опубликовала сообщение в Facebook о готовности к переговорам с противниками ее возведения.
Отмечается, что сейчас "самым важным является использовать любой деловой формат, все возможности диалога, чтобы не оставить без ответа ни один проблемный вопрос или факт". Нужны аргументированные доказательства того, что проект будет служить "благополучию жителей Рионского ущелья и всей страны".
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