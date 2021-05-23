Противники строительства ГЭС «Намахвани» на реке Риони пригрозили парализовать Тбилиси

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23 мая 2021, 20:12

акция протеста в Тбилиси, фото: newstbilisi.info

Участники акции протеста против строительства ГЭС "Намахвани" в Рионском ущелье разбили палатки на площади Республики в Тбилиси. К протесту присоединяется много людей из регионов.

Участники акции требуют расторжения контракта с турецкой компанией ENKA по строительству ГЭС и отставки министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава. Демонстранты уверены, что ГЭС возводить нельзя, так как это вредит экологии и нанесет непоправимый ущерб Рионскому ущелью. Акция согласована с мэрией Тбилиси.

Протестующие дали властям время до завтра, до 12 часов. Если никакого решения не будет принято, Тбилиси будет парализован, никто не сможет передвигаться по городу, заявил организатор Варлам Голетиани. Он призвал противников строительства Намахванской ГЭС к беспрецедентному объединению.

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