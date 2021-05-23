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МИД Литвы потребовал отпустить севший в Минске самолет

, 18:48

МИД Литвы потребовал отпустить севший в Минске самолет
флаг Литвы, фото: соцсети

Литовский МИД вызвал временного поверенного в делах Белоруссии. У дипломата потребовали немедленно освободить пассажиров, а также экипаж севшего в Минске самолета Ryanair, сообщается на сайте дипломатического ведомства.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа призвал незамедлительно освободить основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, задержанного после посадки борта в аэропорту Минска.

На борту самолета, который совершил экстренную посадку в Белоруссии из-за угрозы минирования, были 123 пассажира. Сейчас они находятся в национальном аэропорту Минска, где проходят досмотр, сообщили в воздушной гавани. 

По словам советника президента Литвы Асты Скайсгирите, данным рейсом следовали пассажиры из 12 стран. В том числе на борту находятся более 90 граждан Литвы, есть также граждане России и Белоруссии.

Ранее в Литве сообщили, что о «минировании» ничего не знают, причина экстренной посадки самолета Ryanair другая.

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НС

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