В Литве сообщили, что о «минировании» ничего не знают, причина экстренной посадки самолета Ryanair другая

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23 мая 2021, 16:44 Источник: ТАСС

самолет, фото: pixabay.com

Рейс авиакомпании Ryanair экстренно посадили в Минске после конфликта между пассажиром и членом экипажа. Так заявила представитель оператора международных воздушных гаваней Литвы Lietuvos oro uostai Лина Бейшене.

Она отметила, что информации о бомбе на борту самолета у представителей гражданской авиации Литвы не было. Причина конфликта не уточняется.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска. По информации пресс-службы аэропорта белорусской столицы, это случилось после получения сообщения пилотов о минировании борта.

Бывший главный редактор и один из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич был в этом самолете. Он задержан. Ему грозит смертная казнь.

Ранее стало известно, что ситуация с экстренно севшим в аэропорту Минска самолетом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс, была на контроле белорусского лидера Александра Лукашенко.

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