Ветеран британской армии Брайан Клоули: НАТО затягивает «военную петлю» вокруг России

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23 мая 2021, 17:30 Источник: «ПолитРоссия»

Учения НАТО, U.S. Army / globallookpress.com

Североатлантический альянс затягивает «военную петлю» вокруг Российской Федерации. Соответствующую точку зрения, как пишут отечественные интернет-СМИ, высказал Брайан Клоули, ветеран армии Великобритании, бывший замруководителя военной миссии ООН в Кашмире.

Клоули напомнил, что ранее в текущем месяце прошел виртуальный саммит «Бухарестской девятки», которая объединила государства из восточного крыла НАТО. Участники саммита выступили с осуждением «агрессивных действий» Москвы.

По мнению британского ветерана, цель «девятки» – оказать помощь альянсу в усилении давления на западные приграничные регионы РФ в рамках разворачивающейся конфронтации между ней и Соединенными Штатами.

Брайан Клоули обратил внимание на безоговорочную поддержку «Бухарестской девятки» со стороны американского президента Джо Байдена. Данный факт, а также одобрение Байденом наращивания военного присутствия западного блока вдоль российских государственных рубежей свидетельствуют о том, что Вашингтон продолжит нагнетать противостояние с Москвой при помощи потенциала НАТО, отметил ветеран.

Альянс затягивает «военную петлю» вокруг России, сделал вывод Клоули.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Юрий Кнутов назвал возможную опасность полетов самолетов-разведчиков НАТО возле границ РФ.

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