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Военный аналитик Кнутов озвучил возможную опасность полетов самолетов-разведчиков НАТО возле границ России

, 14:14

Военный аналитик Кнутов озвучил возможную опасность полетов самолетов-разведчиков НАТО возле границ России
Самолет, MC2 Brandon J. Vinson / globallookpress.com

Юрий Кнутов, отечественный военный аналитик, обозначил возможную опасность полетов разведывательных самолетов Североатлантического альянса возле границ Российской Федерации. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с авторами YouTube-канала «Аналитическая служба Донбасса».

Как полагает Кнутов, появление самолетов-шпионов у государственных рубежей РФ может преследовать «нехорошую цель» - измотать войска ПВО, чтобы затем нанести внезапный удар. Эксперт допустил, что западный военный блок способен пойти на реализацию сценария, который ранее претворила в жизнь израильская сторона.

«В свое время Израиль приучил египтян к тому, что его ВВС используют для тренировок воздушное пространство Средиземного моря. Это обернулось тем, что в июне 1967 года самолеты еврейского государства уничтожили египетские аэродромы», - напомнил Юрий Кнутов.

По его мнению, НАТО может неожиданно напасть на Россию, чтобы попытаться за один-два дня захватить Калининград и Крымский полуостров.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперт Виктор Баранец озвучил точку зрения, согласно которой альянс хочет «откусить» у РФ Калининградскую область.

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