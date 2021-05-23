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Польский политик Хорала обеспокоен, что Германия превращается в «мини-Россию»

, 11:24

Польский политик Хорала обеспокоен, что Германия превращается в «мини-Россию»
флаг Польши, фото: pixels.com

Замминистра инфраструктуры Польши Марцин Хорала заявил, что реализация проекта трубопровода «Северный поток-2» может привести к тому, что Германия станет «мини-Россией».

Так Хорала отреагировал на информацию о снятии санкций с оператора строительства «Северного потока-2» - компании Nord Stream 2. Однако политик уверен, что американские власти не изменили своей позиции относительно трубопровода.

При этом он считает, что если США решили договориться с Германией, то это станет «очень плохой новостью». По его словам, формально санкции изменятся, но фактически - останутся прежними. Хорала добавил, что благодаря «Северному потоку – 2» Германия стремится стать «мини-Россией» и «российским энергетическим хабом».

Политик напомнил, что Варшава выступает против строительства трубопровода, передает TVP Info. 

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