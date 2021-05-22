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Бывший начальник ВСУ Муженко предрек Украине потерю выхода к Черному морю

, 22:57 Источник: РИА Новости

Бывший начальник ВСУ Муженко предрек Украине потерю выхода к Черному морю
флаг Украина, фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Киев может потерять выход к Черному и Азовскому морям. По его словам, угроза создания Новороссии никуда не делась.

«Первоочередными объектами могут быть Херсонщина, Северо-Крымский канал, Одесса, вопрос вообще стоит, возможно, отрезать и лишить Украину выхода к морю - и к Черному, и к Азовскому», - пояснил он.

Муженко отметил, что в таком случае Азовское и Черное моря фактически полностью перейдут под контроль России. Военный добавил, что такого же мнения придерживаются его американские коллеги - генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес.

Ранее  глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский «превращается в человека войны», и «при таком курсе Украину ждет неизбежный развал».

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